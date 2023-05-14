تأخر عشرات الرحلات بسبب إغلاق مدرج مطار فى لندن لمدة ساعة بسبب طائرة مسيرة

كتب محمد جمال

أغلق مطار جاتويك فى لندن، اليوم، مدرج الطائرات لمدة ساعة تقريباً، وكشفت شبكة "سكاى نيوز" أن المطار أغلق المدرج بسبب ما يشتبه بأنها طائرة مسيَّرة.

وذكرت الشبكة، نقلاً عن متحدث باسم المطار، أن عمليات المطار توقفت بشكل مؤقت إلى حين إجراء تحقيق فى رصد ما يشتبه بأنها طائرة مسيَّرة تحلّق على مقربة من المطار.

وأكدت أن التحقيق انتهى وأعيد تشغيل المدرج بعد نحو ساعة.

وأفادت صحيفة Independent البريطانية اليوم الأحد، نقلا عن المتحدث باسم المطار قوله: "سلامة الركاب هى أولية طواقمنا، ووفقا للإجراءات المتبعة تم تعليق عشرات الرحلات الجوية في مطار لندن غاتويك، بدءا من الساعة 15:44 بالتوقيت المحلي، نتيجة رصد مسيرة مشبوهة تحلق قرب مدرج المطار"، وفقا لشبكة روسيا اليوم.

وأشار المتحدث، إلى أنه تم استئناف الرحلات الجوية في المطار، عقب التحقق من المسيرة وفحص أجواء المطار وأمانها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل طائرات شركات الطيران البريطانية EasyJet والخطوط الجوية البريطانية و Vueling الإسبانية إلى مطارات لندن الأخرى، بينها مطارات Stansted و Luton و Southend ، وكذلك إلى مطار بريستول.