بينهم "رائدان سعوديان".. بث مباشر لاستعدادات بعثة محطة "ناسا" الفضائية غدا

إيمان حنا

تبث وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بداية من غد الإثنين، عبر قناتها التلفزيونية وموقعها على الإنترنت والتطبيقات الخاصة بها، تغطية مباشرة للأنشطة والاستعدادات النهائية لبعثة محطة الفضاء الدولية "ISS" التي تضم طاقم رواد فضاء سعوديين.

ومن المقرر أن تنطلق مهمة "أكسيوم 2"، يوم 22 مايو الجاري الساعة 12:37 صباحاً بتوقيت الرياض من ولاية فلوريدا الأمريكية.

يسافر الطاقم المكون من رائدَي الفضاء السعوديين ريانة برناوي؛ وعلي القرني؛ ووبيجي ويستون؛ وجون شوفنز؛ إلى محطة الفضائية الدولية على متن مركبة دراغون التابعة لشركة "سبيس إكس".

ومن جانبها أكدت الهيئة السعودية للفضاء، الأسبوع الماضي، جاهزية رائدي الفضاء السعوديين، لمهمة محطة الفضاء الدولية، وذلك بعد إكمال البرنامج التدريبي الخاص بالرحلة الذي استمر لمدة تسعة أشهر.

وقالت الهيئة، إن رائدي الفضاء السعوديين أكملا فترة التدريب بنجاح ودخلا فترة الحجر الصحي، استعداداً لانطلاق المهمة العلمية في الوقت المحدّد إلى الفضاء.

يذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء سبق أن أعلن انطلاق رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من المحطة الفضائية في مهمة تاريخية إلى الفضاء المفتوح، وأشار المركز إلى أن النيادي سينفذ هذه المهمة في إطار المهام الموكلة للبعثة 69 الموجودة على متن المحطة الفضائية الدولية، الأمر الذي يعد إنجازا لدولة الإمارات العربية.

وتبعا للمعلومات التي أوردها المركز فإن النيادي سيخج في مهمته إلى الفضاء المفتوح مع رائد الفضاء الأمريكي، ستيفن بوين التابع لوكالة ناسا، ومن المتوقع أن تستمر المهمة 6.5 ساعات تقريبا، وخلالها سيقوم الرائدان بالعمل على صيانة بعض أقسام المحطة وتحديثها، والهدف الأساسي هو تغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو، وهي جزء من نظام الاتصالات S-Band الخاص بمحطة الفضاء الدولية، تمهيدا لإعادتها إلى الأرض.