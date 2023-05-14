اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 10:00 ص
أكرم القصاص
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بدء التصويت فى الانتخابات العامة بتايلاند لاختيار الحكومة الجديدة

الأحد، 14 مايو 2023 08:32 ص
بدء التصويت فى الانتخابات العامة بتايلاند لاختيار الحكومة الجديدة انتخابات - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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توجه المواطنون في تايلاند، صباح اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات العامة التي تشهد منافسة شرسة بين الأحزاب المحافظة والتي تسعى إلى الحفاظ على الوضع الراهن وجماعات المعارضة الأكثر ليبرالية، التي تضغط من أجل التغيير.

وذكرت صحيفة بانكوك بوست التايلاندية أن قادة الأحزاب كانوا من بين حشود الناخبين التايلانديين الذين ظهروا في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي ستقرر ما إذا كان رئيس الوزراء الحالي برايوت تشان أو تشا سيبقى أم سيحل محله رئيس وزراء جديد لمدة ثماني سنوات.

ووصل الجنرال برايوت، مرشح رئاسة الوزراء من حزب الأمة التايلاندية المتحدة ، إلى مركز الاقتراع في منطقة فاياتاي برفقة زوجته وبناته للإدلاء بأصواتهم في وقت لاحق في نفس مركز الاقتراع. 

وسيكون الأمر متروكًا للناخبين في جميع أنحاء المقاطعات الـ 77 لتقرير مصير البلاد، التي كانت متخلفة عن أقرانها في جنوب شرق آسيا من حيث النمو الاقتصادي والتوقعات.

 


تايلاند

انتخابات تايلاند

انتخابات

حزب الأمة التايلاندية



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