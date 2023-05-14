بدء اختبارات محفظي الأروقة الأزهرية فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت اختبارات محفظين الأروقة بالإسكندرية والتجويد بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، عملها لليوم الأول بمقر الاختبارات بالإدارة العامة للأروقة الأزهرية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية حيث يتم اختبار محفظى عدد من المناطق هي: مطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط بالإضافة إلى الإسكندرية.

وقام الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب فى حضور الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهرى والأستاذ محمود ماهر مدير الأروقة بالإسكندرية، بافتتاح الاختبارات اليوم بالنظام المميكن بالصوت والصورة، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

وتنعقد لجان الاختبار برئاسة الشيخ حسن عبد النبى عراقى، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وأعضاء لجنة مراجعة المصحف وباحثى الجامع الأزهر، وبالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمى بقيادة المهندسة وفاء جويد مدير الإدارة.