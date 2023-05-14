انطلاق أعمال الاجتماع التحضيرى للقمة العربية فى جدة بمشاركة سوريا

كتب أحمد جمعة

انطلقت أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية المقرر عقدها فى السعودية 19 مايو الجاري، وذلك بمشاركة وفد سوريا، بحسب وكالة سانا السورية.

وقالت رئيسة الوفد السوري رانيا أحمد خلال الاجتماع إنّ بلادها "تعرب عن تقديرها وشكرها للدول العربية التي قدمت المساعدات للتخفيف من تداعيات كارثة الزلزال على الشعب السوري".

وأضافت أحمد أنّ "سوريا تولي اهتماماً كبيراً لعودة المهجرين بفعل الحرب إلى مدنهم ومنازلهم، وهذا الأمر يتطلب تنشيط الحركة الاقتصادية في مناطقهم عبر التشجيع على إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات"، مشيرةً إلى "استصدار تشريعات وبرامج تدعم ذلك وتتيح التسهيلات للشركات الخارجية الراغبة بالاستثمار".