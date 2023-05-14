انتشال جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل فى منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

تعرض شاب للغرق بنهر النيل في منشأة القناطر، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة ب مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثة الضحية، ونقلها إلى المستشفى .

وحدد رجال المباحث هوية الشخص الغارق، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.