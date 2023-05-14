اليوم السابع
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انتشال جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل فى منشأة القناطر

الأحد، 14 مايو 2023 08:41 م
انتشال جثة شاب تعرض للغرق بنهر النيل فى منشأة القناطر رجال الإنقاذ النهرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تعرض شاب للغرق بنهر النيل في منشأة القناطر، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في البدرشين. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال جثة الضحية، ونقلها إلى المستشفى . 
 
 
وحدد رجال المباحث هوية الشخص الغارق، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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