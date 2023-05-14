انتشال جثة شاب بعد 48 ساعة من البحث.. غرق ببنها وعثر عليه بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها، عقب أدائه صلاة الجمعة الماضية، حيث تم انتشال الجثة من أمام مدينة كفر شكر، بعد محاولات مستمرة دامت يومين متواصلين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وكانت قد واصلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جهودها صباح اليوم، في البحث عن جثة الطالب أحمد عيسى، والذي لقى مصرعه غرقا في مياة نهر النيل بقرية الرملة دائرة مركز شرطة بنها، عقب أدائه صلاة الجمعة الماضية، كما استمر تجمع أهالي وأسرة المتوفي على شاطئ نهر النيل في انتظار انتشال ظهور الجثة ودفنها في مقابر القرية.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالي بمصرع طالب يدعي أحمد عيسى، غرقا بنهر النيل بقرية الرملة ببنها، وتم انتقال شرطة المسطحات المائية وقوات الإنقاذ النهري.

وبالفحص، تبين أن الطالب عيسى خرج منذ يومين للهو مع أصحابه والاستحمام بنهر النيل بنطاق قرية الرملة ببنها، انزلقت قدماه إلا أنه لم يتمكن من السباحة وجرفته المياه ومازالت محاولات البحث مستمرة.

وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهوده للعثور على الجثمان بمنطقة الرملة ببنها وتم تحرير محضر بالواقعة.