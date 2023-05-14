اليوم السابع: الرئيس السيسى يعطى إشارة الانطلاق لموسم حصاد القمح بشرق العوينات

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها إعطاء الرئيس السيسى إشارة الانطلاق لموسم حصاد القمح فى شرق العوينات.

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الرئيس السيسى يعطى إشارة الانطلاق لموسم حصاد القمح فى شرق العوينات.. ويؤكد: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان.. الدولة تهتم بالتصنيع الزراعى وفق أحدث الأبحاث لتلبية احتياجات السوق.. نسعى لجذب المستثمرين فى المناطق الزراعية الجديدة.. ونسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة فى توشكى والعوينات



الرئيس السيسي: شرق العوينات وتوشكى بحجم 3 محافظات.. ونراعى نظم الرى الحديثة.. إنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار.. ونحقق حلم الزراعة فيهما من خلال التخصص علينا نقل الكثافة السكانية من الدلتا والصعيد للتواجد هنا.. والناس تبدأ تعيش وتشتغل وفرص العمل موجودة

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