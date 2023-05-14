الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

انتهجت محافظة الوادى الجديد مسلكا تدريبياً غير تقليدى لدعم منظومة الزراعة بأحدث تقنيات التدريب على أرض الواقع من خلال تطبيق منظومة المدارس الحقلية تحت إشراف وزير الزراعة ورعاية الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الاغذية الزراعة للأمم المتحدة فى مصر والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمشروع، ومتابعة الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد والتى تستهدف تخريج 75 دفعة جديدة من خريجى المدارس الحقلية التى يتم فيها تدريب المزارعين داخل أراضيهم الزراعية بواسطة أساتذة متخصصون من مراكز البحوث العلمية والزراعية بهدف اكسابهم أحدث تقنيات وممارسات الزراعة والرى والمكافحة المعتمدة.

وتعتمد استراتيجية المدارس الحقلية على الإنتقال إلى بيئة الزراعة ومعايشة المزارع مراحل عمله وأجواء يومه الاعتيادى وعقد جلسات تدريبية داخل الحقول للتدريب النظرى وتطبيق ذلك على آليات عمل المزارعين بشأن العناية بأشجار نخيل البلح ومراحل إنتاج التمر وآليات مكافحة الآفات وخاصة سوسة النخيل وغيرها حيث يعايش المزارع مراحل التدريب ويكتسب الخبرة العملية وفقا للشرح الذى تلقاه على أيدى المدربين المتمرسين.

واحتفلت محافظة الوادى الجديد بتخرج اعضاء المدارس الحقلية لنخيل البلح التابع لمشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة، حيث نفذ البرنامج مجموعة من المدارس الحقلية من ضمنها مدارس النخيل بعدد 18 مدرسة حقلية فى قرى المشروع والتى جرى فيها التدريب على الممارسات الزراعية المستدامة وتنفيد الممارسات والتوقيتات السليمة، ومن المقرر اعداد حفلات تخرج لباقى المحاصيل التى تمت زراعتها وتدريب المزارعين عليها

وقال الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مشروع الإدارة المستدامة للنظم البيئية الزراعية بواحة الخارجة والمدرسة الحقلية ومدارس النخيل التى تم تنفيذها على أرض محافظة الوادى الجديد وتعاون منظمة الأغذية والفاو ودورها الفعال والحيوى فى جميع الانشطة والمشروعات التى تتم على ارض المحافظة بالتعاون مع مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بواحة الخارجة حيث تم تنفيذ برامج التسميد الصيفى وذلك فى إطار متابعة مركز بحوث الصحراء المستمرة لمدارس المزارعين الحقلية الخاصة بمحصول نخيل البلح حيث تعمل تلك المدارس على نشر المعرفة وتبنى الأفكار السليمة التى تضمن جودة المحصول.

وأضاف المرسى، أن برنامج مدارس حقول النخيل يولى أهمية بالغة بمحصول نخيل البلح نظراً لكونه أحد أهم مصادر الدخل للمزارع والعمل على ضرورة تبنى كافة الممارسات السليمة التى من شأنها الوصول إلى أعلى إنتاجية وأفضل جودة، وذلك من خلال نشر كافة المعارف السليمة بين المزارعين من خلال تلك المدارس وأن منظمة الفاو تعمل على نشر الممارسات السليمة التى تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز مشاركة المزارعين فى وضع الخطط وتنفيذ المناهج يعد أحد أهم مكاسب المشروع الأمر الذى يعود بالنفع على كافة المشاركين بهذه المدارس.

كما جرى تنفيذ برنامج تدريبى ضمن مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بالخارجة لتدريب ميسرى ومشرفى المدارس الزراعية الحقلية بمشاركة المهندسين الزراعيين والعاملين بالوحدات الزراعية بالقرى والإدارة المركزية للمياه الجوفية والرى، والذى أقيم بمقر مركز تنمية القدرات بالتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وجامعة الوادى الجديد ومركز بحوث الصحراء ومحافظة الوادى الجديد ومديرية الزراعة وكافة الجهات المختصة من أجل تنفيذ أكبر برامج تدريبية متخصصة تستهدف الوصول للمزارعين فى كافة ربوع المحافظة.

ويندرج مشروع تدريب ميسرى المدارس الحقلية ضمن أنشطة مشروع "الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بالخارجة بهدف إعداد مدربين لميسرى مدارس المزارعين الحقلية بالقرى، وتم شرح النظم الايكولوجية الزراعية ومشروع الإدارة المستدامة، ومقدمة عن المدارس الحقلية ومدخل مدارس المزارعين الحقلية، وتحديد المحتوى التعليمى وتصميم المنهج، والتخطيط للمدارس الحقلية، وآليات الاتصال وعلاقته بالتدريب، ومفهومه ومكوناته وأهميته ومعوقاته، والسمات الشخصية للمدرب الجيد.



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (1)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (2)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (3)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (4)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (5)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (6)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (7)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (8)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (9)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (10)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (11)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (12)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (13)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (14)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (15)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (16)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (17)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (18)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (19)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (20)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (21)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (22)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (23)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (24)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (25)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (26)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (27)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (28)



الوادى الجديد تحتفل بتخريج دفعة جديدة من مزارعى مدارس النخيل (29)