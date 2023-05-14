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المشدد 7 سنوات لعاطل و14 متهما غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بحريق قسم السلام

الأحد، 14 مايو 2023 12:10 م
المشدد 7 سنوات لعاطل و14 متهما غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بحريق قسم السلام حبس المتهمين_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 7 سنوات، على عاطل حضوريا و 14 متهما آخرين غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "حريق قسم السلام ثانى".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، فى القضية رقم 1302 لسنة 2022 جنايات السلام ثان، والمُقيدة برقم 14 لسنة 2022، كلى شمال القاهرة المَعروفة إعلاميا بحريق قسم شرطة السلام ثان.
 
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة تهم أعمال الشغب، وإضرام النيران بقسم شرطة السلام، وسرقة محتويات قسم الشرطة.
 
 

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