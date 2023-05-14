الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل سفيرى أسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا إيرانزو إدواردو، والمستشار الاقتصادي والتجاري، إدواردو سوريانو، وسفيرة دولة إستونيا إنجريد عامر.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع الطاقة المتجددة والتي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، بحضور ومشاركة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.

يذكر أن الغرفة التجارية بالاسكندرية قد نظمت ندوة مستقبل كفاءة الطاقة في المباني العامة في مصر" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ،وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط ،خلال الندوة إن الحفاظ على ثرواتنا من النفط والغاز والكهرباء هو مفتاح التنمية، مؤكدًا أن مصر في الوقت الحالي تعد أرض الفرص.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو توفير المزيد لاستخدامها في الصناعة والتنمية والتصدير، بالإضافة إلى إنشاء مركز للطاقة لشرق البحر الأبيض المتوسط.

واستكمل أن شمل ذلك مجموعة من الأنشطة والمشاريع التجريبية التي تم تمويلها من قبل مئات الشركات لخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية وحماية البيئة. التي بدأت من خلال التدريبات ، ونقل التكنولوجيا ، والدعوة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية ، ودعم الشركات الناشئة.

وفي ختام كلمته أوضح أنه سيتم التواصل لدعم جميع المبادرات مما يؤدي إلى تحقيق مشاريع الحفاظ على الطاقة، وخلق الوظائف الخضراء التي تشتد الحاجة إليها وتحرير الوقود الأحفوري لاستخدامه بشكل أفضل من قبل الأجيال القادمة.

فبدعم من الاتحاد الأوروبي ، نقوم بتنفيذ عشرات المشاريع الإقليمية والعابرة للحدود، وإجراء دراسات الجدوى، وتنظيم المؤتمرات وفعاليات التوفيق ، وجمع المئات من قادة الأعمال في جميع مجالات الطاقة معًا ، بهدف إنشاء شراكات طويلة الأمد، وسنستمر في الدعوة إلى قانون للحفاظ على الطاقة مع الحوافز وتشجيع إنشاء شركات خدمات الطاقة بدعم من شركائنا في التنمية.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة محمد حفني و محمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، والدكتور علاء عز الأمين العام، و بسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.