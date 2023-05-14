العمدة إيفا هابيل: التواجد بين الناس مهم والقيادة السياسية تحترم المرأة

كتب الأمير نصرى

قالت إيفا هابيل، عمدة قرية كوم بوها بمحافظة أسيوط لمدة 5 سنوات: 80% من القيادات النسائية من الصعيد، سواء المنيا أو أسيوط، لافتة إلى أن ما يقدمه الإعلام عن الصعيد غير حقيقي، فالصعيد به جميع الفئات من الناس وليس كما تعرض الدراما.

وأضافت إيفا هابيل خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc: العمدية ليست سهلة، والأهم هو التواجد بين الناس، كنت أعيش فى القاهرة ثم عدت للقرية واستقريت وقدمت للعمودية، لافتة إلى أنها عملت عضو مجلس محلى مركز محافظة وأمينة مرأة.

تابعت إيفا هابيل: العمدة من القرية وتعداد القرى صغير، ومن خلال الحركة فى البلد نعرف العائلات، موضحة أنه عندما يكون هناك ثقة بين العمدة والأهالى يتم حل المشكلات، لافتة إلى أن الفكر وكسر الحاجز ليست مشكلة بالنسبة لى حيث عشت فى القرية منذ عام 1990 حتى 2008 وتعرفت على كل شئ فى القرية.

أوضحت إيفا هابيل: لدينا قيادة سياسية فى بلدى تحترم المرأة، مشكلة العمدة أن الوقت ليس ملكه، وهناك جرائم يتطلب فيها التلبس.