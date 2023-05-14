اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 08:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

العاصمة الإدارية: 17 وزارة و11 هيئة تعمل بالكامل ونقل الباقى فى نصف يونيو

الأحد، 14 مايو 2023 10:02 م
العاصمة الإدارية: 17 وزارة و11 هيئة تعمل بالكامل ونقل الباقى فى نصف يونيو العاصمة الادارية
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة: لدينا 17 وزارة و11 هيئة وجهة حكومية انتقلت بالكامل للعاصمة، بالإضافة إلى أن مجلس الوزراء يعمل بالكامل، لافتا إلى أنه من 13 إلى 14 ألف موظف يأتون مكاتبهم كل يوم.
 
وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أنه فى نصف شهر يونيو ستنتقل باقى الوزارات، موضحا أنه كل أسبوع يتم نقل من وزارتين لـ 3 وزارات للعمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أنه منذ أمس تم تسليم أول دفعة من السكن وتم تخصيص الوحدات وعمل الإجراءات، بالإضافة للحى السكنى الذى يتبع وزارة الإسكان وجارى تسليمها للموظفين والانتقال تباعا.
 
تابع خالد عباس، إن الحركة بدأت فى العاصمة الإدارية وستشهد إقبالا كبيرا فى تسليم السكن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك 30 أسرة تعيش داخل العاصمة الإدارية الجديدة منذ 4 أشهر، كما أن هناك أتوبيسات تأتى من خارج العاصمة لتوصيل الموظفين بالإضافة للقطار الكهربائى.
 
ولفت خالد عباس إلى أنه لدينا 4 جامعات دولية و 12 مدرسة حيث تتوافر جميع الخدمات، كما نهدف لتقديم جودة حياة، مؤكدا أن العاصمة الإدارية مؤمنة بالكاميرات بشكل كامل.
 
 

العاصمه الاداريه

مجلس الوزراء

القطار الكهربائى

مساء DMC

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة