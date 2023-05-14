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الصحة: تطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين

الأحد، 14 مايو 2023 06:00 ص
الصحة: تطبيق منظومتى التحول الرقمى والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان على تيسير وسهولة وصول خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين، وتعزيز كفاءة النظم الصحية من خلال استخدام التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الصحية المكملة، وفقاً للحالة الصحية لكل مريض. 

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الارتقاء بمهارات كافة مقدمي الخدمات الصحية بالمنشآت الطبية، بداية من الفرق الطبية وصولاً إلى القائمين بالمهام الإدارية والفنية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص، للارتقاء بكافة جوانب المنظومة، باعتباره شريك أساسي في النهوض بها.

وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أهمية تطبيق منظومتي التحول الرقمي والرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن التأكد من سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.


الصحة

التحول الرقمى

الانظمة الصحية

الخدمات الطبية

اليوم السابع بلس



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