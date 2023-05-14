السيطرة على حريق بسطح منزل فى البلينا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بسطح منزل بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وأمتد لحوشين مجاورين حيث رجحت التحريات أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدى ولا توجد خسائر بالأرواح وانحصرت التلفيات في إحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بناحية حى العجمى دائرة مركز البلينا وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية وإخماده والحد من تفاقمه ولا توجد إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بنشوب حريق بسطح منزل بناحية نجع العجمي دائرة مركز البلينا حيث تبين نشوب الحريق بسطح منزل ملك المدعو محمد ج ع ا 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وأمتد لحوشين مجاورين ملك كل من حمدان ا ع ح 60 سنة مزارع وجابر ا د ا 40 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية وتم الدفع بـــ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المذكورين أفادوا بمضمون ما تقدم أرجعوا سبب الحريق إلي تطاير الشرر من فرن بلدي أعلي سطح منزل الأول - وأضافوا بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والعروق الخشبية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.