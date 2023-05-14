السفير العراقى: مناقشة ترسيم الحدود البحرية مع الكويت تتم فى أجواء إيجابية

كتب محمد جمال

أشاد السفير العراقى لدى الكويت المنهل الصافى بنتائج اجتماع اللجنة الكويتية-العراقية المشتركة الذى عقد اليوم الأحد فى الكويت، مشدداً على استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين فى القضايا جميع لتعزيز العلاقات الأخوية المشتركة والعمل معاً لتكريس الأمن والاستقرار.

وقال الصافى فى تصريح لصحيفة " القبس": لقد انعقدت اللجنة فى أجواء إيجابية أخوية وتمت مناقشة الملفات المشتركة المتعلقة بعمل اللجنة بكل شفافية ووضوح، كاشفا عن أن الاجتماع المقبل سينعقد فى بغداد بعد شهرين كما هو متفق عليه.

وكانت اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة عقدت اجتماعها السادس اليوم، وترأس الجانب الكويتى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، فى حين ترأس الجانب العراقى المستشار د.عثمان العبودي.

وتضمن الاجتماع مواصلة الحوار المشترك فى الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة الـ162، وقد اتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين الجانبين فى اطار تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين.