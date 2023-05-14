اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر "الآيس" فى المطرية

الأحد، 14 مايو 2023 03:03 م
السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر "الآيس" فى المطرية محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى مخدر الآيس.

 

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدرة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


الاتجار فى مخدر

أخبار الحوادث

عقوبة حيازة مخدرات

جنايات المطرية



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