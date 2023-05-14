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الرئيس السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان

الأحد، 14 مايو 2023 11:56 ص
الرئيس السيسي: عملنا المشوار الأصعب.. ووفرنا فرص عمل لمليون فدان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تسعي لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، متابعا: "إزاي نعمل ونجذب مستثمرين للمشروعات دي، وعلشان الكثافة السكانية تستفيد من الشغل اللى موجود ده، عملنا المشوار الأصعب.. بقينا قادرين على توفير فرص عمل لمليون فدان.. من خلال التصنيع الزراعي.. وأتصور العدد يزيد أكثر من كده". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية.. عندنا 400 متر مكعب خشب طبقا للمواصفات الأوروبية.. السوق المصري محتاج منها خلال شغله.. وعملنا عليها لأكثر من عامين ونصف شغالين عليه في دراسات.. جريد النخل تم دراسته، ثم تم إجراء التجارب وصولا إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في مدينة توشكي، لما بنتكلم عن المدينة السكانية من 7 سنوات".
 
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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