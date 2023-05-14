اليوم السابع
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الرئيس السيسي: إنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار

الأحد، 14 مايو 2023 12:11 م
الرئيس السيسي: إنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات يوفر 400 مليون دولار الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تسعي للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، متابعا: "بنتكلم على مليون طن قمح.. مليون طن قمح يساوي كام.. ومعمولين بنظم ري حديثة.. حجم المياه هو الحجم الأمثل في الري.. وبالتالي إنتاج تكلفة اقتصادية.. لابد من الاستفادة من كل نقطة مياه.. الفرصة البديلة".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته كفي افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس: "الفرصة البديلة للمليون طن دول يعني سعرهم 350 – 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح.. إحنا بندفع التمن لو حصل مشكلة في سلاسل الإمداد.. بشكركم وسعيد أوي بهذا الإنجاز خلال 3 سنوات.. وصلنا للحد الأقصى في توشكي وشرق العوينات.. يتبقي جزء في غرب شرق العوينات". 
 
وتابع الرئيس السيسي: "علينا نقل الكثافة السكانية من الدلتا والصعيد للتواجد هنا، والناس تبدأ تعيش وتشتغل وفرص العمل موجودة".
 
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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