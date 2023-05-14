اليوم السابع
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الرئيس السيسى يشكر القائمين على مزرعة "وادى الشيح": مستثمر مصرى قدر ينجح الفكرة

الأحد، 14 مايو 2023 12:09 م
الرئيس السيسى يشكر القائمين على مزرعة "وادى الشيح": مستثمر مصرى قدر ينجح الفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة الى القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالاستثمار الزراعي بالمشاركة في المشروعات الزراعية بتوشكى وشرق العوينات وعين دله، قائلا: "رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين لديهم الفرصة.. المشوار الكبير والصعب إحنا خلناه دلوقتي بقا متاح لكن بشروط".
 
أضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مصنع البطاطس وبدء موسم حصاد القمح:" الشروط هى الحفاظ على حجم الأراضى بالدورة الزراعية التي تخدم على المحاصيل الاستراتيجية هنحترمها علشان ميبقاش النهارده 750 ألف فدان يتزرعوا بـ 20 أو 30 محصول خلال الموسم لا، إحنا بنتكلم في حاجات محددة للاستفادة منها بالسوق المصري أو كمنتج استراتيجي قمح مثلا، وكلما نقلل في الفجوة كلما نقلل من استخدام المحصول الاستراتيجية المهم.
 
وقدم المهندس محمد جمال غريب عرضا تقديما لمزرعة وادى الشيح بمحافظة أسيوط، وقدم الرئيس السيسي التهنئة على القائمين على هذا المشروع، مشيرا إلى أن الـ  10 آلاف فدان قام بها مستثمر مصري دخل بتقنية مختلفة في أسيوط ونجح في زراعتها، معلقا بالقول: "بهنيكم على هذه المزرعة،.. ودلالتها إن دايما طالما فيه إرادة وإصرار والعلم بيخدم على أمور قد لا تكون نراها كثيرين.
 
وتابع الرئيس: كانت الإجراءات مش قادرة تنجح الفكرة وجه مستثمر وقال هنجحها.. بهنيكم على ده وكملوا لأنها فرصة عمل كويسة لشبابنا في أسيوط خاصة أنها لم تكن تدخل الخدمة".
 

موسم حصاد القمح

حصاد القمح

موسم حصاد القمح بشرق العوينات

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى يفتتح حصاد القمح

شرق العوينات

افتتاح مصنع البطاطس

مصنع البطاطس

موعد حصاد القمح 2023

موسم حصاد القمح في مصر

ماكينة حصاد القمح

توريد القمح

سعر أردب القمح

سعر القمح

أسعار القمح

زيادة سعر أردب القمح

منطقة شرق العوينات

زراعة البطاطس

الاكتفاء الذاتي من القمح



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