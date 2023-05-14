الدفاع الروسية: مقتل نحو 500 جندى أوكرانى وإسقاط مقاتلة و18 طائرة مسيرة خلال يوم

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن القوات الروسية أحبطت هجمات القوات الأوكرانية جنوب قرية كراسنوي في دونيتسك وبلغت خسائر العدو نحو 200 قتيل وجريح، كما تمكنت القوات من صد جميع هجمات القوات الأوكرانية في اتجاه سوليدار - أرتيوموفسك، وأحبطت محاولات الجيش الأوكراني اختراق خطوط الدفاع".



وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الأوكرانية على محور شمال وجنوب أرتيوموفسك لم تنجح في اختراق دفاعات القوات الروسية، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت أكثر من 400 قتيل وجريح، مشيرا إلى أنه وفي اتجاه سوليدار - أرتيموفسك تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني، والقضاء على حوالي 120 جنديا أوكرانيا في اتجاه جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه.



وأوضح المتحدث، أنه بالقرب من مدينة خميلنيتسكي دمرت القوات الروسية مستودعا كبيرا للأسلحة، وكذلك استهدفت القوات الروسية مراكز القيادة والمراقبة في منطقة كراسنوي في دونيتسك وزابوروجيه، وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27" و18 طائرة مسيرة.