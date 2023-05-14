الداخلية تنظم دورة للكوادر الأمنية الأفريقية بمجال حقوق الإنسان.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، في إطار دورها المحورى لمد جسور التعاون الدولى مع الدول الصديقة.
الداخلية تنظم دورة للكوادر الأمنية الأفريقية بمجال حقوق الإنسان.. فيديوالأحد، 14 مايو 2023 06:29 م
وزارة الداخلية - أرشيفية
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