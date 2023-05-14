اليوم السابع
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الداخلية تنظم دورة للكوادر الأمنية الأفريقية بمجال حقوق الإنسان.. فيديو

الأحد، 14 مايو 2023 06:29 م
الداخلية تنظم دورة للكوادر الأمنية الأفريقية بمجال حقوق الإنسان.. فيديو وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية فى مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، في إطار دورها المحورى لمد جسور التعاون الدولى مع الدول الصديقة.
 
 
 
 

الداخلية

الكوادر الافريقية

حوادث



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