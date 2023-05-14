الجيش التايوانى: "العثور على حطام منطاد يشتبه أنه صينى الصنع"

أ.ش.أ

أعلن الجيش التايوانى، اليوم الأحد، العثور على حطام منطاد يُشتبه أنه صينى الصنع فى إحدى الجزر الواقعة على الخط المواجهة بين تايوان والصين.

وذكرت قيادة الدفاع عن أرخبيل ماتسو التايوانى فى بيان -نقلته وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سى أن إيه"- أن فريق الدفاع فى جوجوانغ عثر على حطام منطاد طقس مشتبه به على طريق خارج معسكرها خلال دورية مساء أمس السبت.

وأوضح البيان أن المنطاد المشتبه به مكتوب عليه بالأحرف الصينية المبسطة عبارة "شركة شانجهاى تشانج وانج لتقنيات الأرصاد الجوية"، كما أنه مطبوع عليه ما يبدو أنه طراز المنطاد "المسبار اللاسلكى الرقمى GTS12".

وذكر البيان أن الجيش التايوانى سيواصل فحص الحطام ويخطط لمواصلة تعزيز دوريته لمراقبة التحركات حول قواعده العسكرية عن كثب، وذلك دون توضيح المكان والوقت بالتحديد الذى تم فيه اكتشاف المنطاد.

ولفتت وكالة الأنباء التايوانية إلى أن فريق الدفاع جوجوانغ مسؤول عن حراسة الجزيرتين الرئيسيتين فى أرخبيل ماتسو، وهما جزيرة دونجشو وجزيرة شيجو، واللتين تقعا على بعد أقل من 10 كيلومترات من مقاطعة فوجان الصينية.

وأشارت الوكالة إلى أن آخر مرة اكتشف فيها الجيش التايوانى حطامًا مماثلًا من منطاد صينى للطقس كانت فى فبراير الماضى، وكان هذا الاكتشاف أيضًا من قبل قيادة الدفاع ماتسو أيضا.