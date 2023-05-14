اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 08:28 ص
أكرم القصاص
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الجيش الأوكرانى يعلن إسقاط جميع الطائرات المسيرة الموجهة نحو كييف خلال الليل

الأحد، 14 مايو 2023 08:23 ص
الجيش الأوكرانى يعلن إسقاط جميع الطائرات المسيرة الموجهة نحو كييف خلال الليل الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية سيرهي بوبكو، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية أسقطت جميع الطائرات بدون طيار التي أطلقتها القوات الروسية نحو كييف.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بوبكو قوله، "إنه الهجوم الجوي السابع على العاصمة منذ بداية شهر مايو، وحسب المعلومات الأولية، وقبل منتصف الليل، أطلق الروس طائرات استطلاع مسيرة باتجاه العاصمة، وعلى الأرجح لتحديد مواقع دفاعاتنا الجوية".

ووفقا له، فإن جميع الطائرات بدون طيار التي كانت تتجه نحو كييف دمرت في المجال الجوي حول العاصمة، كما كان هناك حالة تأهب جوي أخرى في الليل بسبب إطلاق صواريخ كروز المفترضة من قاذفات استراتيجية روسية من اتجاه بحر قزوين.

وأكد بوبكو، أنه لم يتم الكشف عن صواريخ كروز من هذا القبيل في المجال الجوي حول العاصمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 


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