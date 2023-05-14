التعليم تحدد الفئات المسموح لها بدخول لجان امتحانات الدبلومات الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط متابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، لجميع التخصصات "زراعي- تجاري - صناعي- فندقي"، والمقرر أن تبدأ الامتحانات العملية والتحريرية لطلبة الدبلومات الفنية من يوم السبت 20 مايو وتنتهي يوم 16 يونيو، مؤكدة أنه لا يسمح بدخول اللجان، ولا يسمح نهائيا بالتصوير داخل اللجان.

وأوضحت الوزارة، أن شاغلي الوظائف التالية لهم حق متابعة أعمال لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية من غير المكلفين بالعمل داخل لجان السير وهم:

- رئيس الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني(رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية) ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ومدير مديرية التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفني بالمديرية- مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها مقر اللجنة ومديري الإدارات النوعية وصناعي - زراعي - تجاري - فندقي بالمديرية ورؤساء ووكلاء لجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة.

- اللجان المكلفة بخطابات معتمدة من أي من نائب الوزير التعليم الفني ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ونائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ورئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ومشرفي عموم امتحانات الدبلومات الفنية وذلك بعد التحقيق العام من شخصياتهم يتم تسجيل بياناتهم في سجل الأمن على البوابة وإخطار رئيس لجنة من الامتحان لمرافقتهم من البوابة إلى داخل اللجنة مع مراعاة توفير الهدوء للطلاب أثناء المتابعات علي الايكون لدي أي من المتابعين من المديريات والإدارات التعليمية المشار إليها مواقع طبقا لما ورد بالنشرة العامة رقم (1) لسنة ٢٠١٩)