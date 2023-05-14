التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة بطما شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى شمالى محافظة سوهاج طفل يبلغ من العمر 3 سنوات جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث سيارة إصطدمت به أثناء لهوه بالشارع تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة والذى أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ تحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصطدام سيارة ميكروباص بطفل صغير أثناء لهوه بالشارع مما نتج عنه إصابته التي أدت إلى وفاته وتم نقل جثته للمستشفى المركزى بطما والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول الطفل حسين م ح م 3 سنوات ويقيم دائرة المركز إلى مستشفى طما المركزى " جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة.

وبسؤال والده المدعو منصور ح م ح 33 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل إصطدمت به السيارة ميكرباص " قيادة المدعو ياسر ي م م 26 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما أدي لوفاته أفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور ولم يتمكن من مفادته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " نزيف داخلي تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.