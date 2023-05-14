الاستماع لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين، كما تم الاستماع لأقوال المصابين، وذكروا أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق وانقلابها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بالمحور المركزي في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين ، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.