الإمارات وبوروندي تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

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أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتور عدنان حمد الحمادي، ضرورة تعزيز التواصل والتعاون البرلماني بين البرلمانات العربية والأفريقية، من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على توطيد العلاقات الأفريقية والعربية لتحقيق الرخاء والازدهار والنماء لجميع شعوب المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الشيوخ في بوروندي إيمانويل سينزو هيجيرا، على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللقاء التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في مملكة اسواتيني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) السبت.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وبوروندي والارتقاء بها لآفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصة التجارة والاستثمار؛ فضلا عن بحث آلية تفعيل التعاون البرلماني بين المجلسين لدعم القضايا محل الاهتمام المشترك في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأشار "الحمادي" إلى أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، حيث تتميز بعلاقات استراتيجية ومناخ تجاري عالمي.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشيوخ في بروندي، أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس الشيوخ والمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين المجلسين وتطوير العلاقات في المجالات كافة.