الإسكان: طرح 8 محال تجارية وصيدليتين للبيع بالمزاد العلنى بمدينة المنصورة الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصور الجديدة ، عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (20م٢: 40م٢)، بأنشطة متنوعة بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

ولفت رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

وأشار المهندس ياسر عبد الحليم، إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد، ويتم استكمال سداد نسبة (10% + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من القيمة البيعية للمحل أو الصيدلية + 5٪ وديعة صيانة تُسدد خلال شهر وقبل الاستلام، والباقي 90% يمكن سداده بإحدى الطريقتين التاليتين: استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافاً إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة الى 0.5٪ مصاريف تحصيل + 2٪ طبقاً لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة وذلك قبل الاستلام، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال والوحدات فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.