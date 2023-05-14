اليوم السابع
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الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة المقبل منها 9 جديدة و3 صيانة وتطويرًا

الأحد، 14 مايو 2023 03:12 م
الأوقاف: افتتاح 12 مسجدًا الجمعة المقبل منها 9 جديدة و3 صيانة وتطويرًا مسجد
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 220 ) مسجدًًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
 
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز 
 
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
2. التوحيد – نزلة بني خلف – مغاغة 
3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية 
4. المصطفى – عزبة مجلي خليل - المنيا
5. الهداية – بني حسن الأشراف - المنيا
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت
7. الغزالي الكبير  - الدلنجات 
8. المعيصرة القبلي – شبرا خيت 
 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
9. النور المحمدي – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة
 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
 مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد
 
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي
3. العمدة همام – نجع الإمام علي – الدهسة – العركي - فرشوط. 
 
 

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