افتتاح البرنامج التثقيفى الصيفى للطفل بمسجد الخياط فى كفر الشيخ.. صور

شهد مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ اليوم الأحد، افتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كما شهد وكيل الوزارة، المقرأة النموذجية بمسجد الفتح بالاستاد بكفر الشيخ.

كما شارك في انطلاق البرنامج، الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفر الشيخ، والشيخ علي حمدون، مدير إدارة غرب كفر الشيخ، ولفيف من الأئمة القائمين على البرنامج الصيفي التثقيفي للأطفال.

وتضمنت فعاليات الافتتاح، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ مسعود العباسي، وتقديم ابتهالات دينية للطفل النابعة عمر عماد.

وحرص وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، على تكريم المتميزين من الأطفال بمنحهم شهادات تقدير ومصاحف، تكريماً وتشجيعاً لهم.



افتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بكفر الشيخ



الاطفال الحضور في افتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل



المقرأة النموذجية بمسجد الفتح بحضور وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ



تسليم الجوائز للاطفال