اعرف طريقة استدعاء سيارة الشهر العقارى المتنقلة للمنزل وتكلفتها

كتب إبراهيم قاسم

تقدم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري عبر وسائل مختلفة وبجودة عالية ومنها تغطية سيارات التوثيق المتنقلة فى كافة محافظات الجمهورية لتقديم تلك الخدمات بجودة وفى أقل وقت.

ويمكن طلب السيارات المتنقلة عبر الخط الساخن رقم 15999 ودعوتها إلى المنزل أو المكتب لإنهاء توثيق محرر كما يمكن إحضارها عبر الخط رقم 01555559875.

وتصل تكلفة انتقال السيارة إلى المنزل 1000 جنيه أو العمل بمبلغ 1500 جنيه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد في يونيو 2021 بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تدبير وتشغيل فروع توثيق متنقلة تابعة لمصلحة الشهر العقاري، على مستوى الجمهورية.

ويتعلق البروتوكول بتوفير سيارات تعمل كفروع توثيق متنقلة على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة؛ للعمل بكافة إمكانيات مثيلاتها الثابتة التي تديرها وزارة العدل، من أجل تدعيم فروع التوثيق الثابتة حال وجود زحام من المواطنين، أو لدفعها إلى أماكن التجمعات الجماهيرية، أو لخدمة الانتقالات لتقديم خدماتها لمن يرغب من الجمهور.

وتم تجهيز كل فرع توثيق متنقل بالأثاث وكافة المستلزمات التي يتطلبها استقبال المواطنين، علاوة على تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بنظام مراقبة تلفزيوني يمكن ربطه بالجهة المسئولة عن التشغيل (مصلحة الشهر العقاري – مركز معلومات مصلحة الشهر العقاري - وزارة العدل)، بالإضافة إلى تجهيز فروع التوثيق المتنقلة بالأجهزة اللازمة للعمل على المنظومة.