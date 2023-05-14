اليوم السابع
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اصابة طفل صدمه توك توك فى كفر صقر بالشرقية

الأحد، 14 مايو 2023 07:52 م
اصابة طفل صدمه توك توك فى كفر صقر بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب طفل عمره 8 سنوات بكسر في الترقوة اليمنى؛ إثر اصطدام دراجة بخارية "توك توك" به في طريق تليجة - كفر صقر، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول الطفل عبدالبديع إ ع، 8 سنوات، مقيم في قرية تليجة بمركز كفر صقر، مصابًا بكسر في الترقوة اليمنى.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل إثر اصطدام دراجة بخارية (توك توك) به في طريق تليجة - كفر صقر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


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