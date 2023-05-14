اصابة طفل صدمه توك توك فى كفر صقر بالشرقية

أصيب طفل عمره 8 سنوات بكسر في الترقوة اليمنى؛ إثر اصطدام دراجة بخارية "توك توك" به في طريق تليجة - كفر صقر، بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر صقر المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول الطفل عبدالبديع إ ع، 8 سنوات، مقيم في قرية تليجة بمركز كفر صقر، مصابًا بكسر في الترقوة اليمنى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل إثر اصطدام دراجة بخارية (توك توك) به في طريق تليجة - كفر صقر، وتم تقديم الإسعافات اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.