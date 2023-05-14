ابن يبلغ من العمر 82 عاما يضع جثة والده فى الثلاجة 18 شهرا.. اعرف التفاصيل

وكالات

وجدت الشرطة الهولندية رجلاً ميتًا منذ عام داخل ثلاجة، واكتشفت شرطة بلدة لاندجراف فى هولندا الجثة، بعدما أبلغ طبيب الأسرة مخاوف بشأن اختفاء الرجل الذى كان يبلغ من العمر 101 عام، حسبما ذكرت شبكة العين.

وعندما داهمت الشرطة المنزل وجدت الرجل فى الثلاجة، فسألت ابنه، فأقر بأن والده توفى، لكنه لا يريد له السماح بالرحيل، لشدة تعلقه به.

الابن، الذى يبلغ من العمر 82 عامًا، قال إنه قرر وضع الجثة فى الثلاجة عندما توفى والده لأسباب طبيعية منذ 18 شهرًا، لكى يتمكن من مواصلة الحديث معه.

وأعلنت شرطة لاندغراف أنها تحقق فى أسباب وفاة هذا الأب وأسباب وضعه فى الثلاجة، لكنها لا تشتبه فى وجود خطأ فى وفاته.

وكان الأب مريضًا بورم، وكان يتردد على المستشفى بانتظام، وبوفاته تبدلت حياة نجله، حيث أصبح المنزل فى فوضى عارمة، وتبحث السلطات فى مصير الابن ومدى أهليته فى العيش بمفرده.

هذه الواقعة رغم غرابتها، إلا أنها متكررة فى هولندا، ففى عام 2018 عثرت الشرطة على رجل أخفى جثة والدته الميتة لأكثر من عامين واستمر فى تحصيل معاشها التقاعدى ومدفوعات المساعدة الاجتماعية، وبعد القبض عليه تم إجباره على دفع 40 ألف يورو قيمة ما تحصل عليه من أموال تخصها بعد وفاتها.