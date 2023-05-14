اليوم السابع
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إيقاف بناء وإزالة 18 حالة تعد بالبناء المخالف فى مركز بنى مزار بالمنيا

الأحد، 14 مايو 2023 01:44 م
إيقاف بناء وإزالة 18 حالة تعد بالبناء المخالف فى مركز بنى مزار بالمنيا إزالة التعديات - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف  وزير التنمية المحلية.
 
قال عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية أزالت 18 حالات تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز ، منها إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بـ "قرية نزلة عمرو" وحالة بـ " قرية بنى على" على أرض تعاون زراعي للمرة الثانية ، كما تم إزالة حالة تعدى في المهد" بعزبة الشريف" التابعة لمجلس قروى صندفا ، بالإضافة إلى حالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني للمرة الثانية الأولى بحوض الساحل بـ "قرية أبو جرج" وحالة أخرى في المهد  على أرض زراعيه بـ"عزبه على افندي سعيد" ،وتم تسليم الأراضي لمسئولي حماية الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال  المخالفين.
 

بنى مزار

وحدات محلية

ازالة تعديات

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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