إنجازات متنوعة.. حياة كريمة تسعد أهالى البصيلية والقنان بأسوان بـ 59 مشروعا

أسوان - صلاح المسن

تعمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على تغيير الواقع داخل القرى الأكثر احتياجا فى كل ربوع الريف المصرى، وجهود كبيرة توليها القيادة السياسية، فى توفير جميع الخدمات للمواطنين، من خلال مبادراتها الرئاسية التى تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم.

ومبادرة حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعد من أكبر وأضخم المبادرات المجتمعية، فى تاريخ الدولة المصرية، التى نجحت فى توحيد صفوف كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى للمشاركة فى أنشطة المبادرة.

واقتربت مشروعات حياة كريمة في أن تؤتي ثمارها، حيث تم قطع شوط كبير في أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة.

وحولت مشروعات حياة كريمة، الأحلام إلى واقع ملموس بعد نهو المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية المصرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة والمرافق الأساسية، ففي قري ونجوع محافظة أسوان، يجري متابعة استكمال المشروعات والمرافق اللازمة، وفق التوقيتات الزمنية المقررة، كما يجري العمل علي انتهاء وتسليم مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وانشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات التنموية.

ومن القري المدرجة بمحافظة أسوان، قرى القنان والبصيلية قبلى وتوابعهما بمركز إدفو، والمشروعات من المستهدف أن تخدم 46 ألف نسمة بواقع 59 مشروع، وشملت المشروعات تطوير ورفع كفاءة 4 مكاتب بريد بالقنان والبصيلية بنسبة تنفيذ 100 % ، كما تم إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بطول 18 كيلو متر، بنسبة تنفيذ 96 %، وهو الذى توازى مع مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بطول 26 كيلو متر، بقرية القنان بنسبة تنفيذ 95 %، ونسب التنفيذ لمشروعات الإحلال والتجديد والمد والتدعيم لخطوط مياه الشرب بقرية البصيلية قبلى وتوابعها ما بين 85 %، و90 % .

كما استجابت الأجهزة التنفيذية والمسئولة، لمطالب الأهالى بسرعة الإنتهاء من مشروعات الصرف الصحى، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالبصيلية قبلى، مع الإسراع بوتيرة العمل فى المجمع الزراعى ومركزى الشباب بالقنان وحاجر البصيلية، وسرعة الإنتهاء من خزان تجميع الصرف الصحى بالمجمع الخدمة بالقنان، حيث تراوحت نسب تنفيذ المشروعات بالقريتين ما بين 55 %، و100 % .



مشروعات حياة كريمة بأسوان (1)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (2)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (3)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (4)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (5)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (6)



مشروعات حياة كريمة بأسوان (7)