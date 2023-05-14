وقال النائب الأول لمحافظ " فيلروبت" إن رجلا ملثما أطلق النار من سيارة قبل أن يلوذ بالفرار، ما أسفر عن خمسة جرحى بينهم حالتان خطيرتان.



وأضاف أنه في "فيلروبت"، هناك أربعة جرحى (ثلاثة رجال وامرأة)، من بينهم اثنان في حالة خطيرة (أحدهما تم نقله إلى المستشفى جوا) ، هذا بالاضافة إلى شخص آخر أصيب في البلدة المجاورة عند إقليم "موزيل" في نفس حادث إطلاق النار من السيارة قبل أن يلوذ الجاني بالفرار.



وأشار إلى أنه تم تقديم كل وسائل الدعم والمساعدة لهؤلاء الجرحى، وتم إرسال تعزيزات أمنية إضافية إلى المنطقة، بالإضافة إلى المحققين لفتح تحقيق حول الحادث.