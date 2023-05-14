اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 02:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخص إثر حريق شقة سكنية فى منطقة إمبابة

الأحد، 14 مايو 2023 02:03 م
إصابة شخص إثر حريق شقة سكنية فى منطقة إمبابة حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة شخص ونقل إلى المستشفى. 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
 
 

حريق شقة

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

إمبابة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة