إصابة شخص إثر حريق شقة سكنية فى منطقة إمبابة

كتب عبد الرحمن سيد ـ إيهاب المهندس

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عن الحريق إصابة شخص ونقل إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة إمبابة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه إصابة شخص وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.