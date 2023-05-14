إزالة 245 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 41516 مترا مربعا بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت محافظة الغربية اليوم، عن إزالة 6 حالات تعد على أملاك الري، بمساحة 1316 مترا مربعا خلال الموجة 21 ل إزالة التعديات على أملاك الدولة، ليصل إجمالي ما تمت إزالته على أملاك الري منذ بدء الموجة إلى 104 حالات بمساحة 32240 مترا مربعا، إلى جانب 50 حالة تعد على أراضي حماية النيل بمساحة 2319 مترا مربعا، و77 حالة على أملاك الصرف، بإجمالي مساحة 4421 مترا مربعا، بالإضافة إلى 12 حالة بمساحة 1904 مترا مربعا على أملاك الوحدات المحلية، وحالتين بمساحة 632 مترا على أملاك السكة الحديد، ليصل بذلك إجمالي ما تمت إزالته خلال الموجة، إلى 245 حالة، بإجمالي مساحة 41516 مترا مربعا.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إلى أنه تمت إزالة 80 حالة، تنوعت ما بين صب أعمدة، مبنى بلوك، حوائط حاملة، أسقف وشدات خشبية، جمالون صاج إلى جانب إزالة 7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 2357 متر مربع.

وأكد المحافظ على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي زراعية وأملاك الدولة بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للإزالات التي تتم خلال الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو الجاري لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها ، موجهاً بالاستمرار في تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية ومنع أي تعدي جديد للحفاظ على حق الدولة والشعب إلى جانب حماية الرقعة الزراعية والتصدي للبناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.