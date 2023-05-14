إزالة إشغالات محلات وكافيهات وباعة متجولين خلال حملة مرافق في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شن رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مسؤلي الأحياء بالمحافظة، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بالميادين والشوارع العامة.

أسفرت حملة عن تحرير 71 قضية إعلانات بدون ترخيص، وتعدي وإشغال طريق لكافيهات ومحلات تجارية وباعة متجولين.

كما أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة استاندات لعرض البضائع ومدرجات لبيع الفاكهة وسلاسل وحواجز حديدية، من شأنها تعطيل حركة السير، وتحرير محاضر إزالات إدارية ومخالفات متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.