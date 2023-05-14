إحالة العاملين بـ4 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مديري الإدارات الفرعية بمتابعة 18 مركز شباب على مستوى المحافظة، للتحقق من التزام المراكز واتباع عوامل الأمن والسلامة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه شملت المتابعة 3 مراكز شباب ببنها، في إدارة شباب القناطر الخيرية 3 مراكز بينها مركز مغلق ومركز مفتوح في غياب العاملين، وفي إدارة شباب شبين القناطر تمت متابعة 3 مراكز بينها مركز شباب مغلق مع غياب العاملين، وفي إدارة شباب طوخ تمت متابعة 3 مراكز، وفي شبرا الخيمة 3 مراكز، وفي إدارة شباب قليوب 3 مراكز مع غياب بعض العاملين في النادي الاجتماعي.

وأمر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والأندية الرياضية للوقوف على التزام المراكز بالإجراءات الخاصة بتأمين الملاعب وصالات ممارسة الأنشطة والأكواد الخاصة بتأمين حمامات السباحة ووجود منقذين وأدوات إنقاذ.

وأشار "الصبروط" إلى استعداد مراكز الشباب على مستوى المحافظة لإطلاق مجموعة من الأنشطة الثقافية والدينية والرياضية والفنية خلال الإجازة الصيفية، والتي تهدف إلى استقطاب النشء والشباب لممارسة الأنشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وانطلاقا من رؤية واستراتيجية الوزارة.