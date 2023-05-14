أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

وذكر ليساك - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - أن الجيش الروسي أطلق حوالي 10 قذائف على منطقة نيكوبول ليلا. وفي الليل، قصف الروس بلدة بوكروفسك في منطقة نيكوبول. وسقطت هناك 12 قذيفة من نيران المدفعية الثقيلة".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه نتيجة للقصف، تضررت منشأة بنية تحتية وشركة نقل. ولكن لحسن الحظ، لم يصب الناس بأذى.