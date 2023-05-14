اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مايو 2023 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوروبا ومجموعة السبع تحظران إعادة تشغيل أنابيب الغاز الروسى.. صحيفة: خطوة رمزية

الأحد، 14 مايو 2023 01:18 م
أوروبا ومجموعة السبع تحظران إعادة تشغيل أنابيب الغاز الروسى.. صحيفة: خطوة رمزية امدادات الغاز الروسى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى سيقومون بحظر واردات الغاز على الطرق التي قامت روسيا بقطع إمداداتها عنها، وفقا لمسئولين مشاركين فى المفاوضات، وهى المرة الأولى التي يتم فيها منع تجارة أنابيب الغاز من قبل الدول الغربية منذ غزو أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار المتوقع إنهائه فى قمة السبع المقررة فى مدينة هيروشيما اليابانية الأسبوع المقبل، سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية على طرق على دول مثل بولندا وألمانيا، حيث قطعت موسكو إمدادات العام الماضى، وتسببت فى أزمة الطاقة من أوروبا.

وترغب القوى الغربية فى ضمان ألا تحصل روسيا على دفعة لعائداتها من الطاقة فى محاولته لزيادة الضغط الاقتصادى عليها بعد 15 شهرا من الغزو الروسى لأوكرانيا.

وقال أحد المسئولين الذى رفض الكشف عن هويته، إن الخطوة هدفها ضمان ألا يغير الشركاء رأيهم فى المستقبل.

وقالت فاينانشيال تايمز، إن مسودة بيان مجموعة السبع الذى أطلعت عليه قال إن المجموعة التي تضم كبرى الاقتصادات ستخفض بشكل إضافى استخدامها لمصادر الطاقة الروسية، بما فى ذلك منع إعادة فتح الأماكن التي سبق إغلاقها  بعد تحويل روسيا الطاقة إلى سلاح، وذلك حتى يتم حل الصراع على الأقل.

وذكرت الصحيفة أن هذه الإجراءات لن تؤثر على أي تدفق للغاز على الفور، لكنها تسلط الضوء على العزم القوى فى بروكسل للتحول بشكل دائما عن الاعتماد على الطاقة الروسية.

ووصفت الصحيفة الخطوة بأنها رمزية للغاية لأنه منذ بداية الحرب، تجنب الاتحاد الأوروبى استهداف تدفقات غاز الأنابيب نظرا لاعتماده الهائل على الغاز الروسى، ومضت روسيا وقامت بقطع الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع فى أسعار الغاز أكثر من 10 أضعاف مستواها الطبيعى قبل أن تتراجع بشكل كبير فى الأشهر الأخيرة مع تراجع الطلب الأوروبى والاتجاه على موارد الطاقة المتجددة وبدائل أخرى.

 

 


روسيا

الغاز الروسى

انابيب الغاز

الغرب

الاتحاد الاوروبى

مجموعة السبع



الموضوعات المتعلقة

"القاهرة الإخبارية": ارتفاع صادرات الغاز الروسى لأوروبا فى أبريل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 06:18 م

مرور عام على حرب أوكرانيا وبداية أزمة الطاقة فى أوروبا.. القارة العجوز تتجنب أسوأ سيناريوهات الطاقة الشتاء المقبل.. خبراء يحذرون: عجز الغاز وصل لـ9% رغم الطقس المعتدل.. واستمرار البحث عن بدائل للغاز الروسى

الأحد، 26 فبراير 2023 03:00 ص

القاهرة الإخبارية تبرز التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية بعد عام على نشوبها.. خبراء: لها تأثيران على الدول العربية.. والغرب سوف يدفع ثمنًا باهظًا لإيجاد بديل للغاز الروسى

الخميس، 23 فبراير 2023 11:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة