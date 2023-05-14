أبو مازن ورئيس وزراء فلسطين يشيدان بدور مصر فى التوصل للتهدئة بغزة

كتب أحمد جمعة

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بدور جمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لاتفاق تهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة .

وقال الرئيس الفلسطيني، إن الدور المصري الفاعل في التوصل إلى اتفاق التهدئة ووقف العدوان على قطاع غزة، يعكس متانة وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه الشخصي بالقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وحيا الرئيس الفلسطيني أبناء شعب فلسطين الصامد والصابر والمرابط، وترحم على ارواح الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وأوعز لجميع وزارات الاختصاص؛ بتقديم المساعدات الإغاثية الفورية لأهلنا في القطاع.

من جهته رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالجهد الذي بذلته مصر، وجميع الشركاء من الأشقاء والأصدقاء، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحقن دماء شعبنا التي سفكت بآلة الحرب الإسرائيلية التي خلّفت الدمار والخراب، وتسببت بقتل عشرات الأبرياء من الأطفال، والنساء، والشيوخ، الذين هدمت بيوتهم على رؤوسهم، وإصابة المئات بجراح.

ووجه اشتية التحية لأهالي غزة؛ على ما قدموه من تضحيات جسام، مقدما العزاء لعائلات الضحايا، ومؤكدا أن جرائم الاحتلال لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله المشروع في سبيل نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس ، وضمان حق العودة للاجئين.