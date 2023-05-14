أبو الفضل الإسناوي: التكوين المتنوع فى الحوار الوطنى سيؤدي لمخرجات تعبر عن الشارع

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أبو الفضل الإسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني عبر عن واقع حقيقي للفكرة المؤسسية، وأيضًا شهدت تنوعًا كبيرًا من التيارات السياسية، ضمت نحو 26 حزبًا ممثلة داخل اللجان.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "الحوار الوطني" على شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي محمود السعيد، أن هذا التكوين المتنوع في الحوار الوطني سيؤدي للخروج بمخرجات تعبر عن الشارع المصري.

ولفت إلى أن هناك اتجاهين للانتخابات، الأول هو نظام القائمة مع النظام الفردي للانتخابات، والنظام الثاني الذي تبنته الأحزاب الصغيرة هو نظام القائمة النسبية، حيث يرون أنها ستعطي تمثيلا واسعا للأحزاب السياسية.

وذكر أن المشهد اليوم في الحوار الوطني، شهد تنظيما دقيقا وتناسبا واضحا بين عدد المتحدثين، حيث تمكن 55 عضوا من لجنة مكافحة التمييز من التحدث من بين 300 عضو، وهذا تناسب واضح بين عدد المتحدثين والزمن.