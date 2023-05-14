أبرز ما قيل خلال زيارة البابا تواضروس للسفارة المصرية بروما

وأقيمت مأدبة غداء على شرف قداسة البابا، حضره السفير بسام راضي سفير مصر لدى إيطاليا، والسفيرة إيناس مكاوي رئيسة بعثة جامعة الدول العربية لدى إيطاليا و الڤاتيكان ، والوزير مفوض ناجي غابة نائب السفير المصري لدى إيطاليا، سكرتير أول إيهاب عمرو، نائب السفير المصري لدى الڤاتيكان، وسكرتير أول مينا رزق بالسفارة المصرية في إيطاليا وسكرتير ثاني مي كشك بالسفارة المصرية لدى الڤاتيكان.

وفي كلمة قصيرة قال السفير محمود طلعت: "إننا دائمًا نلمس في قداسة البابا شخصيته الوطنية، ومحبته والسلام الذي يجول في كل مكان ليصنعه. ففي يوم المقابلة العامة لبابا الفاتيكان وعندما دخل قداسته كم لمسنا فرحة هذه المحبة وسط عالم الصرعات والحروب، فشكرٍا لقداستك".

ومن جانبه قال قداسة البابا تواضروس: إن مصر موجودة وقوية مهما كانت الصعوبات، والله أعطى مصر نهر النيل الذي يمثل لنا الطبيعة الهادئة والصبر ويعطينا روح الصلاة والعبادة فكلنا نعيش بجوار بعضنا البعض في وحدة واحدة أوجدها نهر النيل بصفاته.

واختتم مؤكدًا على حرصه الدائم على زيارة السفارة المصرية في كل بلد يزورها.