اليوم السابع
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8 معلومات لا تعرفها عن المركز القومى لبحوث المياه.. اعرف التفاصيل

السبت، 13 مايو 2023 08:00 ص
8 معلومات لا تعرفها عن المركز القومى لبحوث المياه.. اعرف التفاصيل وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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يحتل المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى مكانة رائدة فى المنطقة العربية والأفريقية، وحقق طفرة كبيرة فى الأداء خلال السنوات الماضية، وزيادة عدد الرسائل العلمية المقدمة من الباحثين فيه، وهو ما يعبر عن مدى إهتمام الوزارة بهذا المركز وتعظيم دوره والاستفادة منه، مشيرًا إلى أن البحث العلمي شديد الأهمية فى توفير بدائل وأفكار مختلفة يتم استخدامها وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.‬
 
1- يضم 12 معهد مختلف يقدموا دراسات بحثية تخدم كافة قطاعات وهيئات الوزارة طبقًا لتخصاصاتهم.
 
2- كل هيئة فى الوزارة يقابلها معهد، بحيث أنه يمثل الاداة البحثية التى تدرس الأمور من الشكل العلمى والبحثى.
 
3- يقدم الاقتراحات العملية للتعامل مع أى مشكلات تواجه قطاعات وهيئات الوزراة.
 
4- هناك تنسيق مستمر بين جهات الوزارة المختلفة وبين معاهد المركز.
 
5- يضم معامل للرصد وهى من المعامل المتميزة فى قياسات نوعية المياه.
 
6- يوجد فيه وحدة بحوث استراتيجية مسؤولة عن التخطيط وتحديد الابحاث والدراسات وما يتم الاحتياج اليه مستقبلًا من أفكار لانتاج دراسات جديدة تخدم قطاع المياه بشكل أكبر.
 
7- يقدم المركز دراسات عديدة جدًا فى مجالات المياه والإنشاءات المائية والهيدوليكا والمياه الجوفية وطرق الرى المختلفة و سدود الحماية من السيول وأعمال الشواطئ.
 
8- يقدم المركز العديد من الأبحاث التى تنشر فى المجلات الدولية.

وزارة الرى

البحث العلمى

المياه

القومى للمياه



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