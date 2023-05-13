10 رحلات عمرة.. تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم فى بنى سويف (صور)

بنى سويف هانى فتحى

شهدت محافظة بنى سويف، تكريم 450 من حفظة القرآن الكريم ، خلال الاحتفالية التى نظمها محمد إبراهيم الشنراوي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للتنمية الاقتصادية، والدكتور عبد الله على مبروك عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة جمعية طلاب العلا.

شهدت الاحتفالية تكريم 450 متسابقا، من حفظة القرآن الكريم اليوم السبت، بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، بحضور الشيخ خالد الجندي الداعي الإسلامي والشيخ سالم عبد الجليل العالم الأزهري، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والتنفيذية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة النائب عبد الله على مبروك، عضو مجلس النواب، راعي الحفل، تحدث فيها عن فضل حافظ كتاب الله ومنزلته، مشيراً إلى أن القرآن دستور وحياة ، ورحب بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقال أن هذا الحفل أقل ما نقدمه لحفظة القرآن من الشباب والأطفال والفتيات، وأكد على أنه سوف يتم تنظيم مسابقة على مستوى المحافظة للوصول إلى أكبر عدد من حافظين كتاب الله.

وعلى هامش الحفل، ألقى الشيخ خالد الجندي، الداعي الإسلامي كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور هذا الحفل لتكريم حفظة القرآن،مثنيا عليهم ، وأعرب عن تقديره لهم وفرحته الغامرة لحضوره وتكريم حافظين كتاب الله دستورنا، الذي إذا قال به صدق، وإذا حكم به عدل، وإنه كلام الله الذي أنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته، وقدم التحية لمنظمي الحفل ورحب بحضور الأخوة المسيحيين شركاء الوطن تحت مظلة الرئيس السيسي رئيس كل المصريين.

وألقى الشيخ سالم عبد الجليل، العالم الجليل كلمته متحدثا عن فضل حافظ القرآن ومنزلته ومكانته، والذي يقال له اقرأ ورتل مثلما كنت ترتل في الدنيا فأن منزلتك عند أخر آية تقرأها.

وأختتم الحفل بتسليم شهادات تقدير ودروع على الفائزين في المسابقة التى أقيمت في شهر رمضان الماضي، كما فاز برحلة العمرة 10 من المتسابقين في حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتم تسليمهم هدايا وسط سعادة جموع الحاضرين.