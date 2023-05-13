وصول وتشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة بمستشفى طهطا العام فى سوهاج

سوهاج ــ عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ، عن وصول وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية المتنقل، والذي يعد الأول من نوعه في سوهاج، وذلك بمستشفي طهطا العام، في إطار الجهود التي تبذلها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان؛ لتوفير أحدث الأجهزة الطبية، والتجهيزات بمستشفيات المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة تعد نقلة نوعية كبيرة في مجال تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بسوهاج، موجها الشكر لقيادات وزارة الصحة وعلي رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً بدعم وتطوير القطاع الطبي بسوهاج، وتعمل جاهدة، بدعم ومتابعة مستمرة من المحافظ، علي التطوير الدائم لكل عناصر ومكونات قطاع الصحة بالمحافظة، وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية والتجهيزات، معرباً عن سعادته البالغة لوصول وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة للمحافظة والتي ستقدم خدماتها للمرضي بمركز طهطا، والمراكز المجاورة شمال المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن مستشفيات المحافظة التابعة لمديرية الصحة بسوهاج قد شهدت، خلال الأونة الأخيرة طفرة هائلة علي مستوي الإنشاءات، والأجهزة الطبية الحديثة، والتجهيزات، والوحدات العلاجية الحديثة، مؤكدا علي السعي الدائم لتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين بسوهاج.