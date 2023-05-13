اليوم السابع
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السبت، 13 مايو 2023 03:34 ص
أكرم القصاص
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وزير خارجية النمسا يبحث فى السويد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا

السبت، 13 مايو 2023 02:00 ص
وزير خارجية النمسا يبحث فى السويد تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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بدأ ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي، الجمعة، زيارة إلى السويد تستمر يومين لحضور اجتماع "جمنيتش" لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمنتدى الوزاري لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. 
 
وذكرت وزارة الخارجية النمساوية - أن المباحثات ستركز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين.
 
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية النمساوي سوف يناقش مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي التعاون في السياسة الأمنية مع أوكرانيا والعلاقات الدبلوماسية بين دول الاتحاد الأوروبي.
 
ونقل البيان عن الوزير النمساوي تحذيره من تراجع قوة أوروبا في معظم أنحاء إفريقيا وفي بعض أجزاء آسيا وذلك في ضوء آلة الدعاية الروسية الجيدة .

اوكرانيا

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حرب روسيا واوكرانيا

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